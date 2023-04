Napoli, funicolare di Chiaia: ennesimo flop della gara d’appalto

34 Visite

“La lunga telenovela della funicolare di Chiaia si arricchisce di una nuova puntata. Fallita anche la terza gara per l’appalto di revisione ventennale, bisogna adesso bandire la quarta e di conseguenza i tempi per la riapertura dell’impianto, se tutto va bene, si allungano di ulteriori tre mesi. Dunque da aprile 2024 si passa a luglio 2024. Alla fine l’impianto, nella migliore delle ipotesi, sarà rimasto chiuso ben 22 mesi. Un vero e proprio record negativo per lavori di revisione ventennale che mediamente durano sei mesi. Un danno in termini economici di notevole entità, per i 15mila utenti quotidiani, per le attività commerciali che si trovano nei pressi delle stazioni e anche per l’azienda che non incassa i ticket di viaggio. Una vicenda sulla quale auspichiamo che vengano aperte le opportune indagini da parte degli organi competenti”. È quanto dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, a seguito dell’ennesimo flop della terza gara d’appalto













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS