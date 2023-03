Villaricca, i commissari adottato il nuovo piano urbanistico

161 Visite

La commissione straordinaria di Villaricca ha adottato il nuovo piano urbanistico comunale. Una svolta per la città di Villaricca, tra le più urbanizzate della provincia di Napoli, soprattutto in rapporto all’estensione territoriale e al numero degli abitanti. Il nuovo piano urbanistico – che sostituirà il vecchio piano regolatore risalente al 1987 – entrerà in vigore dopo le osservazioni dei cittadini, previste dalla legge, le successive controdeduzioni della triade commissariale e la ratifica della Città Metropolitana. Tempo qualche mese, insomma, per completare l’iter e fornire alla città uno strumento di programmazione territoriale che, nelle intenzioni degli ideatori (un team della Federico II e di urbanisti dell’Ente cittadino), tutelerà gli ultimi spazi verdi del territorio. Il piano sarà presentato a fine aprile presso la sala consiliare del municipio.













