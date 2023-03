INSEDIAMENTO NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI GRUPPO CONSILIARE CAIVANO CONTA

124 Visite

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Caivano di lunedì, si sono insediati due nuovi consiglieri: Emanuele Scuotto, 35 anni, consulente finanziario e Luigi Esposito, 27 anni, avvocato. Con il loro ingresso si rafforza il progetto di costruzione di una nuova classe dirigente avviato da Caivano Conta alle elezioni amministrative del 2020 con la candidatura a sindaco del Dott. Antonio Angelino.

“Sono onorato ed emozionato di poter rappresentare la mia città tra i banchi della più importante istituzione comunale – ha detto Esposito – Ringrazio i consiglieri che mi hanno preceduto, tramite loro Caivano Conta ha offerto un forte segnale di discontinuità con il passato, contribuendo a costruire un nuovo corso della politica locale. L’obiettivo che mi pongo è quello di contribuire in prima persona al riavvicinamento dei cittadini alla vita pubblica e al rinnovamento di una dirigenza che in questi anni ha portato alla deriva il nostro territorio. Il mio impegno si concretizzerà tra le fila della minoranza, con spirito costruttivo di leale collaborazione, nell’interesse esclusivo dei cittadini di Caivano”.

L’ingresso dei due nuovi consiglieri comunali è frutto di una staffetta con gli uscenti, come ha spiegato Scuotto. “Sono felice che il gruppo abbia fatto in modo che oggi potessi sedere tra i banchi del Consiglio Comunale – ha evidenziato – farò il possibile affinché venga tutelato l’interesse collettivo attraverso un cambio di rotta rispetto all’operato dell’amministrazione comunale. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti e la

città è abbandonata a se stessa, ma nonostante ciò durante il Consiglio Comunale il Sindaco e i suoi assessori in Consiglio hanno descritto una città che nella realtà non esiste. Sento il dovere di esprimere rammarico rispetto a quanto visto durante il esordio nell’aula consiliare: la giunta ha usato e gestito il consiglio comunale a proprio uso e consumo e la minoranza non è stata messa nelle condizioni di replicare, come accadrebbe in

una vera istituzione democratica. Per il prossimo consiglio comunale chiederò che l’Aula si esprima nel merito sulla gestione dei lavori consiliari e auspico che ci venga concessa facoltà di replica”.

L’ingresso in consiglio comunale è stato subordinato alle dimissioni dalla carica di Imma Grande e Giuseppe Russo. La decisione, assunta in piena autonomia e consapevolezza, è stata condivisa con il consiglio direttivo e con la segreteria politica. Un gesto che si sposa con i principi ed i valori che hanno accompagnato l’evoluzione del gruppo sin dalla sua fondazione, coerente con gli obiettivi prefissati: il coinvolgimento della comunità – soprattutto dei più giovani – alla vita pubblica, e contestuale costruzione di una nuova classe dirigente. Una scelta che dimostra maturità, altruismo, e il prevalente interesse collettivo rispetto ai singoli destini personali. Pertanto ringraziamo Imma e Giuseppe per l’eccellente lavoro svolto, per l’umiltà mostrata, il senso civico spiccato e l’amore incondizionato per la nostra città, due giovani di valore che lasciano spazio

ed opportunità di crescita a chi, come loro, sta contribuendo a rafforzare il nostro progetto di rinnovamento in un’ottica di discontinuità, al fine di costruire una valida alternativa di governo cittadino.

Il gruppo consiliare

Il consiglio direttivo













