Milleproroghe, stop al superbonus 110% per le villette

Tavolini all’aperto per bar e ristoranti fino a fine anno. Mentre sul fronte superbonus non ci sarà un ulteriore rinvio, dal 31 marzo al 30 giugno, della possibilità di sfruttare l’agevolazione del 110%. Se il decreto Milleproroghe rappresenta tradizionalmente una specie di ultimo treno su cui possono trovare posto norme varie non entrate nella legge di Bilancio, la conversione parlamentare di questo provvedimento serve ad aggiungere ancora qualche misura e a risolvere eventuali problemi dello stesso esecutivo. La novità sui dehors ha trovato comunque un apprezzamento trasversale da parte delle forze politiche e delle categorie interessate. Si tratta di una forma di semplificazione che era stata introdotta in via eccezionale quando imperversava la pandemia, per dare respiro agli esercizi colpiti dall’impatto delle restrizioni legate proprio al Covid.













