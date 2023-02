Marano, il Riesame conferma la custodia in carcere per Nuvoletta e Orlando. Bocciato il ricorso

184 Visite

Il Riesame ha deciso: restano in carcere Antonio Orlando e Lorenzo Nuvoletta. Entrambi erano stati destinatari di una ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Orlando è il capo indiscusso dell’omonimo clan ed è in regime di 41 bis; Nuvoletta invece è ritenuto uno degli elementi più rappresentativi delle nuove leve egemoni ormai da anni nel territorio di Marano e Quarto. Per entrambi l’accusa è di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Estorsione compiuta a Marano, nel 2017, ai danni di un imprenditore edile di Giugliano. Il collegio difensivo era composto dalgi avvocati Rosario Pezzella, Antonio Cavallo e Luca Gili.













