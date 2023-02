Caso Cospito, Delmastro attacca il Pd: “Si inchina ai mafiosi”

53 Visite

Caso Cospito – Due sottosegretari alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, hanno bisogno di protezione. Perciò è stato deciso che Delmastro sarà messo sotto scorta. Per Ostellari è stata decisa una tutela temporanea. È una conseguenza della vicenda che da giorni infiamma l’opinione pubblica e che riguarda il regime di carcere duro al quale è sottoposto l’anarchico trasferito dal penitenziario di Sassari a quello di Milano per ricevere cure sanitarie.

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni il provvedimento per l’assegnazione della scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Mentre è in corso l’istruttoria per l’assegnazione della scorta – che potrebbe approdare sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Roma, il prossimo 10 febbraio – è stata comunque già deliberata una «tutela provvisoria» per i due sottosegretari Delmastro e Ostellari.

«Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno e di ora in ora. La cosa che mi mette più preoccupazione è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame, per lui è una lotta politica». Lo ha detto la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi all’uscita dal carcere milanese di Opera dove ha incontrato l’anarchico Alfredo Cospito.













