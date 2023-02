Caso Cospito, il patto con i mafiosi per smontare il 41 bis. Donzelli attacca il Pd: “Andavate in cella a trovarlo e incoraggiarlo”

87 Visite

Sarà il giurì d’onore a mettere la parola fine sulla «rissa», che tiene in scacco l’aula di Montecitorio per un’intera giornata, tra Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, e il Pd. La Camera è riunita per approvare la legge che istituisce la commissione bicamerale antimafia. La vigilia però è segnata dalle tensioni che accompagnano il caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame contro il carcere duro. Il dibattito si infiamma quando dai banchi della maggioranza prende la parola Giovanni Donzelli, braccio destro del premier Giorgia Meloni e capo dell’organizzazione di Fdi. Negli stessi minuti a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Nordio e Piantedosi incontrano la stampa per illustrare le decisioni assunte sul caso Cospito. La conferenza dei tre ministri passa in secondo piano. A Montecitorio si accende il fuoco. L’intervento di Donzelli è durissimo contro il Partito democratico, accusato di tenere un atteggiamento ambiguo sul caso Cospito: «Voglio sapere se la sinistra sta con lo Stato o con i terroristi che stanno con i mafiosi», affonda il colpo il meloniano. Tirando in ballo la visita dei parlamentari del Pd in cella dall’anarchico: «Il 12 gennaio 2023, Cospito, mentre parlava con i mafiosi, incontrava parlamentari come Serracchiani, Lai, Orlando e Verini che andavano a incoraggiarlo nella battaglia». Poi l’esponente di Fdi cita un episodio: «Dai documenti che si trovano al ministero della Giustizia, Francesco Di Maio del clan dei Casalesi diceva, incontrando Cospito: Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, che sarebbe l’abolizione del 41 bis. Cospito rispondeva: Dev’essere una lotta contro il 41 bis, per me siamo tutti uguali».













