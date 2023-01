Caso plusvalenze, chiesti 9 punti di penalizzazione per la Juve

147 Visite

Il Procuratore federale Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus, l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Per gli altri club coinvolti le richieste sono le stesse del primo procedimento. Collegati da remoto in udienza il nuovo presidente bianconero Ferrero, il ds Cherubini e l’ex ds Paratici.













