96 Visite

Un servizio a largo volto alla tutela ambientale ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Tufino di sequestrare un’area all’interno di una fabbrica dismessa di Via Olivella a Casamarciano.

Nell’area, di 30 metri quadri, erano state sversate 28 taniche di grossa dimensione all’interno delle quali dei liquidi altamente inquinanti. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare la provenienza dei rifiuti pericolosi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS