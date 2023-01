162 Visite

QUALIANO: terreno di un frutteto miscelato al calcestruzzo. sequestro e denunce dei Carabinieri

Avrebbero realizzato un capannone industriale, in via Ripuaria nel comune di Qualiano.

Senza autorizzazioni e in un terreno che sulle carte era accatastato come frutteto.

A finire nei guai la proprietaria dell’area, una 39enne incensurata di Giugliano e il direttore dei lavori, 53 anni di Villaricca.

I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a personale tecnico comunale e a militari dell’esercito, hanno scoperto che il terreno, originariamente destinato alle coltivazioni di frutta, era stato miscelato con il calcestruzzo.

L’area, 2mila metri quadri circa, è stata sequestrata. I due sono stati denunciati per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS