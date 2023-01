Ordine degli avvocati di Napoli, buco milionario nei conti: via il direttore amministrativo

125 Visite

Tradito il rapporto di fiducia, inferto un danno alle casse dell’Ordine, colpita l’immagine dell’avvocatura. Con queste motivazioni, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati non ha concesso sconti nei confronti dell’ormai ex direttore amministrativo Mario Libertino, commercialista da trent’anni al lavoro per l’Ordine degli avvocati. Licenziato per giusta causa, come responsabile di una gestione che avrebbe provocato un buco di un milione e novecentomila euro nelle casse dell’Ente.













