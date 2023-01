151 Visite

Gentile direttore, ormai è inutile alzarsi presto per andare al lavoro: sono diverse settimane che verso le 5.30 trovo il corso principale di Marano bloccato da autocompattatori nella nettezza urbana. Si fermano in mezzo alla strada per raccogliere la spazzatura, basterebbe un po’ per spostarsi e liberare l’area e invece niente: noto molto menefreghismo.

Gianni (Marano)













