MARANO, LA CORTE DEI CONTI VUOLE VEDERCI CHIARO SULLA NOMINA DELL’AVVOCATO VOLUTO DAI COMMISSARI ALLA GUIDA DEL COMUNE

151 Visite

La Corte dei Conti vuole vederci chiaro sulla nomina dell’avvocato del Comune, scelto dai commissari oltre un anno fa, Raffaele Marciano. I magistrati contabili hanno inviato al Comune una nota in cui richiedono documenti e informazioni, tra queste l’ammontare del compenso lordo previsto dalla convenzione stipulata con il legale, nonché l’ammontare dei compensi lordi corrisposti ai vecchi avvocati, nello specifico Raffaele Manfrellotti, Antonia Romano e Sabatino Rainone.

La Corte dei conti, in aggiunta, ha chiesto all’ente cittadino di ragguagliare sull’offerta presentata a suo tempo – durante le procedure di gara – dall’avvocato Rainone (partecipante alla selezione ma non preferito a Marciano) e quanto finora corrisposto a Marciano. Come si ricorderà, la procedura finalizzata alla selezione del nuovo legale del municipio era stata segnata da numerose polemiche, tutte puntualmente riportate da Terranostranews e ignorata dai siti di “regime” del territorio e dalle inesistenti forze politiche del territorio.

Polemiche che sfociarono in denunce da parte degli ex avvocati dell’Ente, sia in sede penale che contabile. L’avvocato Manfrellotti fu anche autore di un esposto in prefettura in cui si evidenziavano anomalie o irregolarità nelle procedure che portarono alla scelta di Marciano, marito di una ex dipendente del Comune finita anni fa in un vortice giudiziario per fatti verificatisi in un comune del Casertano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS