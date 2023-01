Test sul primo farmaco anticancro: distrugge le cellule malate, al via la sperimentazione

101 Visite

Via libera ai test sul primo candidato farmaco anticancro. Luce verde dall’ente per la sorveglianza sui farmaci degli Stati Uniti, la Food ad Drug Administration (Fda), alla sperimentazione sul farmaco ottenuto a Singapore combinando un anticorpo monoclonale specializzato nel riconoscere le cellule tumorali e un farmaco in grado di aggredirle. Si tratta cioè di un ‘coniugato anticorpo-farmaco (Adc), il primo del genere messo a punto a Singapore, ed è indicato con la sigla EBC-129.













