Benzina, l’effetto valanga su frutta e verdura e tanti altri prodotti

Autotrasportatori preoccupati

In tensione ovviamente è tutto il settore dei trasporti. I piccoli autotrasportatori temono più dei grandi perché non riescono a scaricare gli incrementi sulla grande distribuzione che a sua volta li riversa sul consumatore, ritoccando i listini. Confartigianato Piemonte parla di “autotrasporto in ginocchio: 5.511 imprese e 10 mila addetti”. Fita Cna ipotizza un “rischio collasso soprattutto per quelle aziende che hanno veicoli da Euro 4 in giù, prive di ogni sconto sull’accisa”. Faib Confesercenti teme per “250 mila addetti nelle stazioni di servizio, nella raffinazione e nell’indotto del settore” perché “ci perdono tutti: più cresce il prezzo, meno prodotto si vende”. Tradotto: la gente userà meno l’automobile, perché con lo stop del governo al taglio delle accise “il pieno costa 300 euro in più all’anno rispetto a marzo, 180 euro in più su dicembre”.

Tassisti inquieti

Il Codacons – che ha dato il via alla protesta con esposti a 104 procure e alla Guardia di Finanza – stima un maggior aggravio di 366 euro quest’anno per la famiglia che fa due pieni al mese. E immagina “rincari a cascata sui listini dei prodotti trasportati e sulle tariffe di una moltitudine di servizi”. Anche i tassisti sono inquieti. Dice Alessandro Atzeni di Uil Trasporti che “i contraccolpi di questa stangata rischiano di mettere seriamente in ginocchio il servizio taxi a causa del prezzo amministrato delle tariffe che i Comuni italiani dimenticano di adeguare”. Paventa di “riavviare la macchina della protesta”, senza aiuti dal governo