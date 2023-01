La camorra con il sussidio. Altri 220mila euro col reddito di cittadinanza: il blitz dei carabinieri

Grazie al lavoro portato avanti dagli inquirenti è stato possibile attestare che gli indagati, connessi tra di loro da vincoli di parentela e in qualche modo legati a locali associazioni criminali, hanno percepito complessivamente tra marzo 2019 e settembre 2021 cifre per 220mila euro derivanti dal reddito di cittadinanza. Nelle istanze per accedere al beneficio avrebbero nascosto all’Inps la sottoposizione propria o quella di un familiare convivente a una misura cautelare individuale, e in un caso addirittura anche la condanna di un convivente per reati di tipo associativo (con sentenza passata in giudicato).

Sono state sottoposte a sequestro in tutto 12 carte Postamat connesse per l’appunto al Rdc, 4 abitazioni, una quota societaria al 100% del valore di 10mila euro, 6 autovetture, 32 rapporti finanziari, 17mila euro in contanti, un assegno circolare del valore di 10mila euro e infine un collier in oro.