Rapinato il figlio di Matteo Salvini: minacciato con un coccio di bottiglia

Federico Salvini, figlio del leader della Lega, è stato rapinato la sera del 23 dicembre. Lo racconta lo stesso ragazzo diciannovenne che ha subito avvertito il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. “Mi hanno minacciato con un coccio di bottiglia per avere il cellulare”. Il figlio di 19 anni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è stato rapinato lo scorso 23 dicembre a Milano. L’episodio è stato anticipato dal sito del Corriere e trova conferme in ambienti investigativi. Erano le 20 quando il giovane in via Paladini, zona Gambara, è stato avvicinato da due uomini che, minacciandolo con una bottiglia, gli hanno intimato di consegnare lo smartphone.













