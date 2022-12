Scandalo mazzette Ue: è Cozzolino, il politico “amato” da tanti dem di Marano, l’altro grande protagonista dell’inchiesta

102 Visite

Un gruppo composto da tre persone: Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e l’eurodeputato del Partito democratico Andrea Cozzolino. Un gruppo con una “motivazione prioritaria: il lavoro con il Marocco e il Qatar in cambio di denaro. Il gruppo riceveva pagamenti per le sue attività. E nel 2019 aveva concluso un accordo per effettuare ingerenze a favore del Marocco in cambio di denaro”. Parte da qui – da quello che i magistrati belgi scrivono nel decreto che ha portato all’arresto la scorsa settimana di Panzeri e Giorgi – la seconda fase dell’inchiesta del Qatargate. Del gruppo, secondo le informazioni che i servizi belgi hanno girato alla Procura, farebbe parte un terzo uomo: Cozzolino, appunto. Che però al momento non è stato indagato perché non ci sono prove di dazioni di denaro. E, soprattutto, perché gode dell’immunità da parlamentare. Amatissimo a Marano, soprattutto da una parte dell’attuale gruppo dirigente che spesso lo ha voluto in città per sostenere campagne elettorali.













