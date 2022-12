La Virtus Bava Pozzuoli solleva dall’incarico il tecnico Valerio Spinelli

76 Visite

La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Valerio Spinelli, che ringraziamo per l’impegno profuso in questi due anni e a cui auguriamo le migliori fortune professionali. La società comunica, inoltre, di aver deciso di promuovere come head-coach l’attuale secondo Alessandro Tagliaferri.

La società comunica, infine, che la gara interna contro il Lions Bisceglie si giocherà questo mercoledì al Pala Puca di Sant’Antimo per la momentanea inagibilità del Pala Trincone di Monterusciello.













