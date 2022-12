143 Visite

Poco fa, in via Reginelle (Pozzuoli, tra Licola e Monterucello) un 21enne e un 17enne sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco. Ancora non siamo in grado di fornire indicazioni circa le condizioni delle vittime che sono state trasferite in ospedale. Attività tuttora in corso. Indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli.













