Villaricca, voragine via Palermo: la Regione stanzierà i fondi per gli interventi

Sarà la Regione a stanziare i fondi per gli interventi di ripristino della parte di via Palermo, a Villaricca, interessata oltre un mese fa a un cedimento stradale. L’ente regionale potrebbe poi, da quanto si apprende, rivalersi eventualmente sui privati poiché la strada non è di proprietà comunale. Gli interventi saranno effettuati a breve, ma la data dell’avvio dei lavori non è ancora nota. Il Comune aveva intimato gli interventi alle famiglie sgomberate e comunicato di non aver fondi a disposizione per agire per proprio conto. Prosegue parallelamente anche l’inchiesta della Procura Napoli nord, che nell’arco di qualche giorno o settimana dovrebbe culminare in ulteriori provvedimenti.













