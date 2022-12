Marano, Giudice di Pace. Frecciarulo e Onofaro replicano a Di Fenza: “Le fake news sono dell’onorevole”

231 Visite

Salvatore Onofaro e Teresa Frecciarulo fanno chiarezza sulla mozione regionale con prot. N. 163 riguardante il mantenimento del Giudice di Pace di Marano, facendo presente al consigliere regionale Di Fenza che la Lega non fornisce notizie false.

In data 09.11.2022 l’architetto Salvatore Onofaro, Presidente del Consiglio Comunale di Qualiano e Responsabile Regionale Enti locali della Lega, e l’avvocato Teresa Frecciarulo, responsabile cittadina del partito, unitamente a Giovanni Licciardi, in una nota stampa rendevano noto che la questione della imminente chiusura del Giudice di Pace di Marano era stata portata in Consiglio Regionale, che aveva approvato una mozione presentata prima dalla Lega e poi successivamente dal Consigliere regionale Di Fenza.

Tale mozione impegnava la Regione Campania a chiedere al Governo nazionale di sospendere ogni procedura di chiusura degli uffici del Giudice di pace di Marano in ragione della necessità di garantire nell’area questo importante presidio di legalità, nonché di valutare la possibilità di finanziare le amministrazioni locali interessate per facilitare il mantenimento degli uffici e l’agibilità degli stessi.

In seguito, non immaginiamo per quale ragione il Di Fenza, rilasciava la seguente dichiarazione “ …….per la questione giudice di Pace, sul territorio di Marano registriamo ancora la presenza di personaggi che amano diffondere fake news. Non è affatto vero quello che è stato riportato all’interno di un comunicato scritto da due attivisti della Lega locale. La Regione non si è impegnata a valutare se “vi sia

la possibilità di finanziare le amministrazioni locali interessate per facilitare il mantenimento degli uffici e l’agibilità degli stessi”.

I personaggi in cerca d’autore di cui il Di Fenza parla hanno atteso la pubblicazione del verbale di udienza riguardante questa mozione e sono qui a riportare testualmente le parole del Presidente Oliviero il quale, riguardo alla richiesta della Lega di voler finanziare le amministrazioni locali interessate per facilitare il mantenimento dell’ufficio, ha dichiarato: “per la seconda parte, per la verità, una riflessione che faremo nel fare il Bilancio di Previsione della Regione è che, se riteniamo utile affidare un contributo per abitante per

ogni sezione dei giudice di pace, potrà essere una norma generale che va nella direzione che diceva Severino Nappi”.

La fake news l’ha data l’Onorevole in questo caso! Noi, nonostante gli attacchi e le accuse gratuite, continueremo la nostra battaglia per il mantenimento sul territorio di Marano dell’ufficio e per tutte le altre questioni che attanagliano il nostro territorio.

Nota stampa Onofaro-Frecciarulo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS