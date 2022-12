Frana a Ischia, recuperati i corpi di altri due dispersi

87 Visite

Il bilancio provvisorio sale a 10 morti e 5 feriti. Si continua a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi 2 dispersi. Sull’isola torna la paura per l’arrivo del maltempo. Previsti sgomberi precauzionali. Musumeci: 290 persone sfollate e 900 edifici coinvolti, “il tema dell’abusivismo edilizio non può più essere eluso”. Nessun indagato nell’inchiesta sugli allarmi inascoltati. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia













