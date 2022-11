Marano, situazione incandescente al secondo vico Vallesana: cittadini stremati. Dal Comune sempre e solo silenzio

159 Visite

Il secondo vico Vallesana è diventato un inferno. Dal giorno della chiusura del primo, per un rischio crollo, e del tratto di via Vallesana dove ancora nulla è stato fatto sul fronte della sicurezza. I privati non provvedono e l’ente comunale sta a guardare in mancanza di fondi da anticipare in danno.

Il secondo vico è ancor più angusto del primo, le auto e i mezzi transitano a ritmo incessante e i residenti sono allo stremo. Il Comune non riesce a dare vita a nulla, nemmeno sul fronte dell’apertura delle strade chiuse da tempo immemore. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e tra un po’ ci saranno nuove proteste e blocchi stradali.













