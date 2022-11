Italia-Francia, telefonata Mattarella-Macron: “Piena collaborazione”

105 Visite

Nello scontro tra il governo italiano e quello francese entra in campo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Eliseo e Quirinale, in una nota congiunta, hanno dato notizia di un colloqui telefonico tra il capo dello Stato italiano e l’omologo francese, Emmanuel Macron, in cui è stata ribadita “ la grande importanza della relazione tra i due Paesi ” e in cui i due leader “ hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione europea “.

Quello di Mattarella è un intervento importante per diverse ragioni. Il presidente della Repubblica, infatti, rappresenta dall’inizio del suo mandato l’architrave della ricucitura dei rapporti tra Roma e Parigi. Tutti gli osservatori concordano che sia lui il vero artefice di quel rinnovato rapporto tra i due Paesi sancito dalla firma del trattato “per una cooperazione bilaterale rafforzata” che, non casualmente, è stato chiamato Trattato del Quirinale. La sua figura è quindi ritenuta da Macron l’interlocutore naturale tra l’Eliseo e l’Italia, più di chi siede a Palazzo Chigi. Specialmente in un momento in cui il governo italiano rappresenta quanto di più distante dalle teorie macroniane e la vera spina nel fianco di Parigi anche a livello interno, al punto che qualche osservatore ha scritto che Macron è caduto “nella sua stessa trappola”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS