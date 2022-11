ELISABETTA SERIO AL TEATRO SUMMARTE

68 Visite

Il 19 Novembre 2022, sul palco del Teatro Summarte, a gran richiesta, Elisabetta Serio

presenterà il suo nuovo album “Te doy el gusto” special guest Sarah Jane Morris.

Continua Jazz&Baccalà, giunta alla IX Edizione, una vera experience sensoriale che abbina la cucina tipica a base di baccalà e la musica jazz dal vivo con i migliori artisti internazionali.

Elisabetta Serio è una pianista compositrice and band leader. Suona composizioni originali,

principalmente strumentali, attingendo dalle sue variegate esperienze artistiche e non solo, sia come side che come leader.

Le sue composizioni prendono ispirazione dalla vita nella sua pienezza e nel suo caos.

L’obiettivo è di cercare un ordine al caos dell’anima attraverso la musica.

Il suo ‘suono’ si ispira alle sue collaborazioni con diversi artisti, primo fra tutti Pino Daniele, poeta e leader del Neapolitan power.

La cantante inglese Z Star, con la quale ha girato in tour in Europa e non solo. Musicisti come Stefano di Battista, Javier Girotto, Phil Palmer, Dave Douglas, Trilok Gurtu, per citarne alcuni.

La condivisione della musica con diversi stili e artisti è ciò che più la rende unica nella sua ricerca stilistica. Sarah Jane Morris è una delle artiste più amate da Elisabetta. La prima volta ebbe modo di ascoltarla fu nel rinomato Ronnie’s Scott di Londra. La sua voce è unica, trascendente, evocativa, potente.

Il programma dello spettacolo prevede, oltre alle composizioni originali tratte dai dischi della Serio, canzoni originali dell’artista Morris e dei tributi allo stesso Pino Daniele, ma non solo…E ogni volta è pura magia. Il pubblico è incantato.

La sensazione è che ogni persona torna a casa con più luce e speranza.

Te doy el gusto significa darsi il permesso.

Il permesso di essere liberi, forti, se stessi e consapevoli

in una verità che non fa rumore.

Tickets:

Tavolo con primo a base di baccalà incluso € 30,00

Poltrone € 20,00

Per info e prenotazioni:

https://www.summarte.it/products/elisabetta-serio-with-

sarah-jane-morris-te-doy-el-gusto

Teatro Summarte

Via Roma, 15 – Somma Vesuviana (NA)

0813629579 – 3935667597

www.summarte.it













