Cancro, quei miti da sfatare

«I risultati sono sconcertanti: un intervistato su quattro pensa che non è necessario modificare il proprio stile di vita in età giovanile per prevenire la malattia, tre persone su dieci sono convinte che i cellulari facciano venire il cancro (anche se si tratta di un argomento ancora molto controverso e oggetto di studio, per il quale non vi sono prove scientifiche definitive)».

Le credenze errate possono anche portare gli individui a comportarsi in modo negativo per la salute: per esempio la convinzione che operare un cancro può portare alla disseminazione delle cellule maligne, o che la radioterapia sia più pericolosa della malattia stessa possono indurre la persona a rifiutare cure che costituiscono invece la sua possibilità di salvezza.

L’American Cancer Society segnala anche che il 28% degli intervistati è convinto che esista già una cura definitiva per il cancro, ma che per qualche ragione viene tenuta nascosta. E pensare che almeno un terzo delle forme più comuni di cancro sarebbe evitabile con un corretto stile di vita, e che aumentando le risorse investite nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nei trattamenti tempestivi si potrebbero salvare ogni anno 3,7 milioni di vite.

La maggior parte dei tumori non è ereditaria. Solo una percentuale compresa tra il 5% e l’8% è ereditaria. La confusione nasce dal fatto che si dice spesso che il cancro è una “malattia genetica”. Una malattia dei geni, però, non è una malattia ereditaria: i geni possono infatti mutare in età adulta, oltre che essere ereditati in una determinata forma dai genitori. Ed è importante ricordare che ereditare un gene mutato che aumenta il rischio di un tumore non significa necessariamente sviluppare il cancro nel corso della propria vita.

2. DOPO ANNI CHE SI FUMA, SMETTERE È INUTILE – FALSO

Perché gli studi dimostrano che benché il rischio non si azzeri del tutto, le probabilità di ammalarsi di tumore del polmone si riducono quando si smette di fumare e dopo 10 anni dall’ultima sigaretta il rischio di morire a causa di questo tumore sono circa la metà rispetto a quelle di un fumatore. E anche il rischio di ammalarsi di altri tumori legati al fumo (molti tumori testa-collo, vescica, fegato, reni, pancreas, ovaio, stomaco eccetera) si riduce progressivamente più aumenta il tempo senza fumo. Ogni sigaretta in più aumenta il rischio, quindi in qualsiasi momento una persona decida di smettere di fumare, ne avrà comunque un guadagno.

3. FARE ESERCIZIO FISICO PREVIENE IL CANCRO – VERO

Alcuni tipi di cancro sono sensibili agli effetti del movimento, che ne riduce l’incidenza: la relazione diretta è stata dimostrata per il cancro del colon, dell’endometrio e del seno, mentre per altri, come quello della prostata, i dati non sono ancora sufficienti per trarre conclusioni definitive. Anche se il meccanismo per cui l’attività fisica esercita un’azione anticancro non è ancora del tutto chiaro per alcuni tumori, chi fa sport si ammala meno di chi conduce una vita sedentaria perché il movimento induce l’organismo a produrre sostanze protettive o a ridurre il livello di infiammazione dell’organismo e le concentrazioni di sostanze pro-cancro (come alcuni ormoni femminili o l’insulina). Non si sa neanche a che età è meglio cominciare, ma questo vale solo per il cancro: l’esercizio, infatti, è utile per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e per evitare l’osteoporosi. Per questi obiettivi, prima si comincia meglio è.

Smettere di fumare è sempre utile, anche se si è fumato per decenni. Scopri 5 fatti poco noti che vi faranno smettere di fumare

4. CIÒ CHE UNO FA DA GIOVANE HA UN IMPATTO LIMITATO SUL RISCHIO DI AMMALARSI DI CANCRO IN ETÀ AVANZATA – FALSO

Poiché molte delle abitudini di vita acquisite durante l’infanzia o l’adolescenza hanno un forte impatto sul rischio di ammalarsi di cancro anche da anziani. Basta pensare all’importanza dell’alimentazione corretta o al fumo (abitudine spesso acquisita nell’adolescenza).

Si può sempre correggere un comportamento errato, ma non acquisirlo per niente è comunque la migliore strategia di prevenzione.

In questo campo giocano un ruolo fondamentale gli educatori (genitori, insegnanti) che devono essere di esempio: è inutile insistere con un adolescente perché non fumi, se i genitori ‘bruciano’ un pacchetto di sigarette al giorno.

5. CUCINARE CON IL MICROONDE PROVOCA TUMORI – FALSO

Non c’è alcuna relazione tra questi due fattori. I forni a microonde, come peraltro le radio, emettono campi elettromagnetici a radiofrequenza. Sono stati svolti diversi studi in merito, e si è verificato che non ci sono rischi per la salute. Peraltro, i microonde sono schermati: solo gli apparecchi molto vecchi, deteriorati o con la porta che non chiude bene potrebbero essere potenzialmente pericolosi (perché scaldano i tessuti), ma solo se si sosta a lungo nelle loro vicinanze mentre sono in funzione.

I TRALICCI DELL’ALTA TENSIONE PROVOCANO TUMORI INFANTILI – NÉ VERO NÉ FALSO

Non c’è ancora certezza scientifica in materia. Questa incertezza è legata soprattutto al fatto che non è semplice condurre ricerche per provare l’esistenza di un legame causa-effetto tra i campi elettromagnetici ad alta frequenza, che sono quelli generati dalle linee elettriche, e lo sviluppo di alcuni tumori infantili (in particolare leucemie) e i risultati degli studi sono spesso contrastanti.

Sulla base di analisi approfondite dei dati disponibili, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha comunque concluso che i campi elettromagnetici generati dai tralicci dell’alta tensione debbano essere considerati come un “possibile cancerogeno per l’uomo”.

“Possibile cancerogeno per l’uomo” è la più bassa delle tre categorie (“cancerogeno per l’uomo”, “probabilmente cancerogeno per l’uomo”, “possibilmente cancerogeno per l’uomo”) usate dalla IARC per classificare le prove scientifiche relative ad agenti ambientali. Le conclusioni della IARC sono state poi rafforzate da quelle ottenute dall’Organizzazione mondiale della Sanità che ha condotto una propria valutazione dei dati scientifici disponibili.