Capodimonte, scale dei giardini della Principessa Iolanda interdette da agosto

Il Platano monumentale nei giardini della Principessa Iolanda, in seguito al maltempo dello scorso agosto, ha subito danni ingenti tanto da ritenere necessario transennare l’area per rimuovere alcune branche principali dell’albero cadute al suolo. Inoltre, trattandosi di un albero monumentale, si è ritenuto di dovere effettuare verifiche approfondite alle branche rimanenti per scongiurare nuovi crolli. Da allora, in attesa del suddetto intervento, la scalinata del giardino storico continua a essere interdetta a tutela e garanzia della pubblica incolumità ma nulla è stato fatto sia per stabilire le condizioni di salute dell’albero monumentale sia per restituire il sito ai residenti e ai tanti turisti.













