FESTA DI HALLOWEEN LA POLIZIA LOCALE DI AVERSA INTENSIFICA I CONTROLLI

Il Comandante della Polizia Locale di Aversa Colonnello Antonio Piricelli, di concerto con il

Sindaco di Aversa Alfonso Golia e l’Assessore alla Polizia Locale Giovanni Innocenti per

la festa di Halloween ha intensificato i controlli predisponendo un apposito servizio per

garantire più sicurezza in alcune zone della città, dove il concentramento di giovani e’ più

forte. Durante la serata e’ stato richiesto un intervento urgente nella zona centrale di Via

Seggio per una lite tra ragazzi e relativo pestaggio. Immediato e provvidenziale l’intervento

degli Agenti della Polizia Locale che in pochi minuti hanno raggiunto la zona. I giovani alla

vista degli Agenti si sono dato alla fuga facendo perdere le loro tracce.













