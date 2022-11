Napoli, rapinatore in azione. Accerchiato, apre il fuoco: 3 feriti

533 Visite

L’intervento è scattato in via Carlo di Tocco a Napoli: lì è stata segnalata una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. Poliziotti e personale del 118 hanno prestato soccorso non a una, ma a due persone ferite, e hanno appreso che, poco prima, erano stati rapinati da banditi in sella a uno scooter subito scappati. Nella vicina via Molise gli operatori hanno trovato terza persona, anch’essa ferita da un colpo d’arma da fuoco, e un gruppo di persone che avevano fermato uno dei fuggitivi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS