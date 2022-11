Ucraina, la minaccia di Medvedev: “Pronti a usare il nucleare nelle regioni annesse”

98 Visite

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedevev, è tornato a parlare e a minacciare il mondo con il nucleare. In un messaggio lasciato su Telegram, il collaboratore di Vladimir Putin ha scritto: “ L’Occidente spinge il mondo verso una guerra globale, solo la vittoria russa è una garanzia contro la guerra mondiale “. Una minaccia diretta ai Paesi che stanno supportando l’Ucraina e alla stessa Ucraina, che nelle parole di Medvedev si concretizza con il rischio di una prossima escalation nucleare.

Nel suo messaggio, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo scrive che l’Occidente continua a ripetere che “ non si può permettere alla Russia di vincere. Che significa? Se non vince la Russia, deve vincere l’Ucraina. E l’obiettivo di Kiev è il ritorno di tutti i territori che in precedenza le appartenevano “. Stando alle parole di Medvedev, questa sarebbe “ una minaccia all’esistenza stessa del nostro Stato. E rappresenta una ragione diretta per l’applicazione della clausola 19 dei Fondamenti della politica della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare “.













