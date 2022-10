54 Visite

All’Alfieri, materna e medie, come segnalato da decine di lettori, si persiste: luci accese, anche di notte. Per molti è uno spreco intollerabile, soprattutto se perpetrato in questo periodo di grande crisi energetiche. Chi deve farsene carico? I responsabili dell’istituto, il Comune, gli ufo o chi altro?

Lettera firmata da diversi residenti.













Commenti

