Ditta installa fibra a Calvizzano e lascia i rifiuti all’esterno dello stadio di Marano: scatta il sequestro da parte dei vigili

Nell’ambito dei controlli allo stadio comunale, sequestrato nelle scorse settimane ma ancora oggetto di incursioni notturne e non (lo comprovano foto arrivate in redazione ieri), gli agenti della polizia municipale hanno rinvenuto, all’esterno di esso, due cassoni utilizzati da una ditta come deposito dei rifiuti di scavi stradali. La società responsabile del reato è di Caserta e sta lavorando per l’installazione della fibra ottica nel comune di Calvizzano. Per impedire che il reato fosse ulteriormente perpetrato e che avesse conseguenze peggiori, sono stati sequestrati i due cassoni colmi di rifiuti e il Bobcat usato per riempirli. I cassoni sono rimasti sul posto mentre il Bobcat è stato affidato alla ditta stessa sempre sotto sequestro. La ditta è stata denunciata e si aspetta la convalida del sequestro.













