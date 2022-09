A Casoria una celebrazione in ricordo del generale Dalla Chiesa

105 Visite

Questa mattina, a Casoria, si è svolta una manifestazione organizzata dall’associazione Libera in ricordo del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel mese che ricorda il 40° anniversario dalla sua morte, avvenuta per mano della mafia il 03 settembre 1982.

La manifestazione, a cui hanno partecipato gli esponenti locali dell’Arma dei Carabinieri e delle altre FF.PP., i rappresentanti dell’Associazione Libera, i sindaci delle città di Casoria e Afragola, gli studenti e gli insegnanti delle scuole del territorio, i parenti della medaglia d’oro al valor civile Mauro Mitilini, le associazioni combattentistiche e d’arma e le rappresentanze militari, si è svolta in tre momenti diversi.

Un primo momento di ricordo è stato celebrato proprio all’interno della Compagnia della quale il Gen. Dalla Chiesa è stato Comandante nel secondo dopoguerra, ove è stata deposta una corona d’alloro al monumento eretto in suo onore.

Successivamente ci si è spostati all’interno del Madrinato di San Placido ove è stato organizzato un piccolo momento di incontro tra gli studenti delle scuole, gli ospiti della casa di riposo del predetto madrinato e la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania che ha allietato i presenti con alcuni brani del suo repertorio.

Infine, la manifestazione è terminata con la celebrazione della S. Messa all’interno della Chiesa di San Mauro da parte del referente del decanato, padre Carmine Caponetto, del cappellano militare, don Carlo Lamelza e del parroco della predetta chiesa. Dopo un breve cenno di saluto da parte dei referenti di Libera, dell’amministrazione comunale e dell’Arma dei Carabinieri, una studentessa ha letto un pensiero di Peppino Impastato e quindi la Fanfara dei Carabinieri ha chiuso la manifestazione con una breve esibizione.

Si è trattato di un momento importante in ricordo del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di tutte le vittime della criminalità organizzata, vissuto tra la gente e per la gente, con un occhio attento soprattutto ai giovani, come lo stesso Generale amava fare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS