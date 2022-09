Napoli, polizia locale: sequestro di slot machine abusive

42 Visite

Nell’ambito di un programma di iniziative e di attività di indagine svolto dalla Polizia Locale di Napoli e finalizzato al contrasto delle ludopatie, gli agenti della Unità Operativa San Lorenzo, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato l’ispezione di una sala scommesse sita in via Foria.

In quei locali da gioco sono state rinvenute 9 slot machines in esercizio – regolarmente in funzione e collegate a siti esteri, anziché ai canali ufficiali del Monopolio di Stato – per le quali il titolare dell’attività non era in grado di riferire nulla circa la provenienza.

Le macchine da gioco cd. ‘mangiasoldi’, al cui interno è stata recuperata la somma di circa 5.000 euro, sono state immediatamente sottoposte a sequestro ed il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con denuncia in stato di libertà, dovendo rispondere di ricettazione per i dispositivi detenuti. A suo carico è stata applicata una sanzione pecuniaria di 77.000 euro per l’installazione e l’uso di congegni per il gioco d’azzardo ai sensi dell’art.110 TULPS, nonché prodotta segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il computo di quanto evaso.