Pioggia di milioni per le scuole campane: 106 per Napoli e provincia

Duecentodue milioni di euro per la scuola della Campania: questi i fondi stanziati dal ministero all’istruzione nell’ambito del piano scuola 4.0. Il provvedimento, come recita una nota della Lega, è stato fortemente sostenuto dal partito di Salvini. Il piano prevede la creazione di laboratori, il restyling di aule. A disposizione delle scuole ci sarà un team di supporto al Pnrr. Per Napoli e provincia stanziati 106 milioni di euro. La nota è firmata da Valentino Grant.













