Locale chiuso ad Ischia per 30 giorni. Il provvedimento della questura trae origine da diversi episodi registrati dalle forze dell’ordine tra il 2018 e il 2022: risse all’interno del locale, inosservanza delle normative anti Covid, utilizzo di buttafuori non iscritto all’apposito albo prefettizio. Il locale in questione è ubicato al corso Vittoria Colonna.













