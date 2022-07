Semaforo impazzito a via Nuova Poggioreale. Il rischio incidenti è concreto

93 Visite

Di norma un semaforo è composto da tre luci e sono di forma circolare e di colore: rosso, con significato di arresto, non puoi procedere, ti devi fermare; giallo, con significato di preavviso di arresto :attenzione, rallenta, sgomberare l’incrocio, sta per scattare il rosso. Verde, con significato di via libera. Tre luci che a seconda delle situazioni impartiscono tre ordini differenti ad automobilisti e pedoni. Nonostante la sua apparente semplicità di luci che si muovono in tandem, a Napoli il semaforo che si trova in Via Nuova Poggioreale invece di contribuire a regolare la circolazione, gioca brutti scherzi. Questo che vedete in foto si trova all’incrocio con Via Santa Maria del Pianto e ogni giorno attorno alle ore 11:00 manda in tilt automobilisti e pedoni. Difatti l’impianto ha un’anomalia: il verde ed il rosso si accendono in contemporanea. Sarà colpa del caldo? Oppure quando scoccano le 11 si mette a giocare? Eppure questi meccanismi sono affidati a sistemi automatizzati, in modo da garantire una perfetta gestione del traffico. In alcuni casi, in prossimità degli attraversamenti, è possibile chiamare il verde con un bottone vicino al semaforo. Ma in questi casi più che chiamare con un bottone, bisogna sollecitare l’intervento di chi ha la manutenzione delle lanterne semaforiche a fare il proprio dovere onde evitare spiacevoli incidenti a pedoni e ad automobilisti.

Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS