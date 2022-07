“Chi ha visto l’accaduto, vada a denunciare: mio nipote sta male, è un bravo ragazzo. Denunciate chi lo ha aggredito”. Sono le parole della zia di Carlo, il 15 enne ferito in modo grave da un uomo di colore nel centro di Napoli. Da quanto si apprende per motivi non conosciuti. Il ragazzo è stato operato due volte, è in condizioni serie ma fino a ieri definite stabili dai medici napoletani. Seguono aggiornamenti.