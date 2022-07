Elezioni, iniziata nuovamente la campagna (a colpi bassi) contro la Meloni

113 Visite

Non solo e non tanto «agenda Draghi»! Il core business elettorale della sinistra, dal Pd all’estrema sinistra è il «Fattore “M”. “M” come Meloni. Ma “M” come Mussolini». Già, ha scritto proprio così Repubblica in una pagina dal titolo «Il passato che non passa. Quell’ombra nera mai fugata da Meloni».

Un pezzone che, come incipit, ricorda una commemorazione di Acca Larentia del 2008 in cui Giorgia Meloni si trovò fianco a fianco con Giuliano Castellino, oggi prima fila di Forza Nuova accusato per l’assedio alla Cgil dell’ottobre scorso. 2008, una vita fa. Ma secondo Rep, appunto è «un passato che non passa». Perché evidentemente da quelle parti hanno il potere sul calendario e tre lustri son niente. E il moralismo censorio è talmente intenso da colpevolizzare anche la prima lettera del cognome. «M», comunanza con la Buon’anima. Chissà se, a questo punto, sarà attenzionato anche il povero Mattarella. La reazione della leader di FdI non si è fatta attendere: «Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, la macchina del fango contro me e Fratelli d’Italia. Aspettatevi di tutto in queste settimane, perché sono consapevoli dell’imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci». Meloni che, come è noto, è apertamente atlantista, molto più di tanti altri esponenti del centrosinistra.













