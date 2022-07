Nuovo bonus 200 euro per lavoratori e pensionati, aumenta la platea

123 Visite

Tra i provvedimenti che il governo dimissionario di Mario Draghi, in carica per gli affari correnti, varerà a breve c’è il nuovo, attesissimo, decreto Aiuti con nuove forme di sostegno per le famiglie. Come un nuovo bonus 200 euro per lavoratori e pensionati, come già è successo a luglio per pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co., lavoratori domestici e stagionali, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza, tutti con reddito annuo fino a 35mila euro. Il nuovo bonus, inoltre, estenderebbe questa platea ad altre categorie.

Tra le misure che saranno contenute nel prossimo dl Aiuti dovrebbero esserci provvedimenti contro il caro energia ma anche l’azzeramento dell’Iva sui prodotti alimentari come pane e pasta. L’ipotesi è allo studio del ministero dell’Economia insieme a quella di ridurre l’imposta dal 10 al 5% su carne e pesce. Lo ha confermato la vice ministra al Mef Laura Castelli: “Si stanno valutando i costi di entrambe le misure e soprattutto quali siano le più impattanti sulla vita degli italiani. Interverremo in questo senso nel decreto di luglio”.

Bollette energetiche, carburanti, bonus: il governo è al lavoro. Il decreto dovrebbe potere contare su risorse intorno ai 10 miliardi, 8,5 dei quali arriveranno dall’assestamento di bilancio presentato alla fine dello scorso mese alle Camere.













