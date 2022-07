Crisi di governo, Draghi alla Camera e poi le dimissioni

52 Visite

Mario Draghi andrà oggi alla Camera “solo per dimettersi. Game over”. Così fonti di governo citate da Adnkronos fissano il senso della giornata, confermando che all’inizio della discussione generale – oggi alle 9 a Montecitorio – il premier annuncerà le proprie dimissioni per poi salire al Quirinale. Il governo non c’è più e si apre lo scenario delle elezioni anticipate.

La svolta ieri in Senato era arrivata nelle repliche del premier al dibattito seguito alle comunicazioni fiduciarie. «Chiedo che sia posta la fiducia sulla proposta di risoluzione avanzata dal senatore Casini». Lo dice con nettezza, in prima persona, Draghi nel suo intervento di replica al Senato, nelle comunicazioni seguite alle dimissioni dello scorso 14 giugno, poi respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come giovedì scorso, anche stavolta il Senato ha votato la fiducia (95 sì e 38 no) ma stavolta, con la non partecipazione la voto non solo di M5S ma anche di Fi e Lega, arriva la conferma che la «maggioranza di unità nazionale» non c’è più.













