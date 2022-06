«Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori» scrivono su un manifesto le sue ex compagne di scuola. In fila, in religioso silenzio, in tanti hanno rivolto le condoglianze al vedovo ancora incredulo per l’accaduto e colto a ripetere più volte la frase: «Cosa mi doveva capitare». Nel corso dell’omelia don Pasquale Buonpane, amico d’infanzia della donna, ha ricordato commosso la dottoressa, sottolineandone la disponibilità, l’attenzione verso gli altri, e il grande amore verso la famiglia e il figlio: «È morta per troppo amore. Ha amato fino al sacrificio supremo» le parole dell’omelia. All’uscita un lungo applauso ha salutato il feretro.