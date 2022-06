Denunciato a piede libero il rapinatore di orologi di Milano Marittima: è un napoletano ed è già coinvolto nelle rapine alla giornalista Buonamici

Milano Marittima, rapina un orologio di 50 mila euro: beccato. Era l’agosto del 2020 quando due soggetti rapinavano un uomo a Milano Marittima, in provincia di Ravenna, sottraendo il prezioso orologio che portava al polso: un Patek Philippe Nautilus con cassa e cinturino in oro del valore di 50mila euro. Si tratta di Gennarelli Gennaro, 42enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, individuato grazie alle serrate indagini della procura della repubblica, che si è avvalsa dell’apporto dei RIS per individuare il profilo genetico del rapinatore al fine di risalire alla propria identità. Gennarelli Gennaro è stato interrogato presso il carcere di Poggioreale dai Carabinieri della Stazione di Poggioreale, in presenza del proprio difensore di fiducia, l’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, e ha ammesso gli addebiti; l’uomo è stato denunciato a piede libero ed affronterà il processo senza misura cautelare. Gennarelli è sottoposto ad altri processi penali per gli stessi fatti, a Firenze, Pesaro ed Ancona, ed è tristemente famoso per aver rapinato gli orologi alla giornalista di Canale 5 Cesara Buonamici e al marito Joshua Kalman.