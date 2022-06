SCUOLA, SCALFI (IST. VERONESI): COMBATTERE DISPERSIONE, ISTRUZIONE E’ PERNO PARI OPPORTUNITA’

53 Visite

“D’ora in poi, ogni volta che si parlerà di riforma del sistema dell’istruzione, non bisognerà mai dimenticare l’allarme lanciato dal Garante per l’Infanzia: il problema della dispersione scolastica, nel quale il gap tra il Mezzogiorno e il resto del Paese si evidenzia drammaticamente, è una di quelle piaghe che va risolta prioritariamente”. Così Laura Scalfi, direttrice dell’Istituto G. Veronesi e del Liceo Steam International, commenta quanto emerso dalla relazione dell’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che sottolinea il problema della dispersione scolastica in Italia. “È chiaro che la questione è innanzitutto sociale – spiega Scalfi – : la scuola se messa nelle giuste condizioni può fare moltissimo per attutire le disparità e le differenze di opportunità tra i ragazzi, ma bisogna fare in modo che i percorsi scolastici vengano portati a compimento. Bene dunque le proposte del Garante per concentrare nei territori più in difficoltà risorse e servizi, e assistere le famiglie più fragili, senza però dimenticare che situazioni di disagio sono presenti in tutto il Paese, anche nelle regioni più ricche: non è un caso se la maggior parte dei ragazzi che non arriva al diploma viene da famiglie di non diplomati, e se la percentuale di dispersione tra gli studenti stranieri è molto più alta di quella tra gli italiani”.

Scalfi ricorda che “non esistono pari opportunità se non viene data alla persona la possibilità di esprimere tutto se stesso, e in questo la scuola deve avere un ruolo ‘parificatore’ fondamentale. Mi auguro che a partire dal Pnrr, dal Piano nazionale infanzia e adolescenza e dal piano di azione italiano sulla Child Guarantee per i vulnerabili approvato lo scorso marzo, come ricorda il Garante, si possa riformare il sistema avendo a mente questo concetto”. Ma non meno importante, conclude Scalfi, “è investire sulla formazione degli insegnanti: secondo uno studio appena presentato al Forum Pa, nella pubblica amministrazione si investe pochissimo sulla formazione, appena 40 euro l’anno a persona in media, e questo purtroppo riguarda anche il corpo docenti”.















