Marano: politica, problemi del territorio e liberà, la replica di Izzo al nostro lettore

Gentile Direttore, vorrei far notare a qualche suo lettore che il sottoscritto oltre ad essere Docente è anche un giornalista pubblicista iscritto regolarmente all’Ordine dei giornalisti e, grazie alla sua testata libera e scevra da qualsiasi condizionamenti, i miei articoli vengono pubblicati. Articoli che possono essere condivisi oppure no, l’ importante è che essi siano sempre all’ impronta del rispetto altrui, questo è il bello della democrazia e della libertà di pensiero e di stampa. Ringraziandola per la vicinanza della sua testata ai tanti problemi che attanagliano la nostra Città invio i miei più cordiali saluti.

Michele Izzo













