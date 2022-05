GIUSEPPE CARUSO ELETTO PRESIDENTE DEL FORUM REGIONALE DEI GIOVANI  

66 Visite

Giuseppe Caruso è stato eletto all’unanimità Presidente del Forum Regionale dei Giovani. Ventisette anni, avvocato, è stato coordinatore del Forum dei giovani del Comune di Caposele, comune in provincia di Avellino, e ha presieduto il Forum Regionale dei Giovani nel quadriennio 2016/2020. Ad eleggerlo, stamani, l’Assemblea del Forum Regionale dei Giovani, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

“Auguro al neo Presidente e al Forum Regionale dei Giovani buon lavoro – ha detto

Oliviero – nella certezza che saprà agire operare al meglio e formulare proposte di

qualità per contribuire a migliorare la condizione giovanile in Campania, contrastare

le problematiche che la attanagliano e costruire una società nella quale il mondo

giovanile sia sempre più protagonista”.

L’Assemblea ha, inoltre, eletto i componenti dell’Ufficio di Presidenza: Marilisa

Grillo e Michele De Rosa Vice presidenti, Nicola Griffo e Raffaele Magliola

Segretari, Pasquale Rinaldi e Giuseppe Ferro Componenti; il Segretario

organizzativo (Pasquale Cesarano), il Tesoriere (Roberta Riccio), il Presidente

dell’Assemblea (Francesco Pagliocca)

Hanno partecipato ai lavori i consiglieri regionali Bruna Fiola (Pd), Presidente della

Commissione Regionale Politiche Sociali, Vittoria Lettieri (De Luca Presidente) e

Luigi Cirillo (M5S); Giuseppe Sommese (Azione), Carmine Mocerino (De Luca

Presidente).

“Sono molto orgoglioso di essere stato rieletto alla guida del Forum Regionale dei

Giovani e di poter continuare il lavoro intrapreso negli anni precedenti per rendere il

Forum incisivo sulle questioni che riguardano il mondo giovanile nella piena sinergia

istituzionale con il Consiglio regionale” – ha sottolineato Caruso – che ha aggiunto:

“sono certo che tutti i componenti daranno il massimo contributo ai lavori del Forum mettendo in campo proposte ed iniziative di qualità, a cominciare dal grande tema,

che è anche una grave emergenza sociale del nostro territorio, del contrasto ai

fenomeni di criminalità che coinvolgono e vedono protagonisti giovani della

Campania, in molti casi minorenni. Credo che sia fondamentale che le Istituzioni

lavorino insieme per puntare sul controllo del territorio ma anche e soprattutto

sull’istruzione e sulla formazione finalizzata all’inserimento lavorativo e sociale dei

giovani”.

“Sono molto soddisfatta per l’elezione del Presidente e degli organi rappresentativi

del Forum regionale dei Giovani che, adesso, può entrare nel vivo delle proprie

attività ed affiancare l’istituzione regionale nelle diverse problematiche che

attanagliano il mondo giovanile, il quale rappresenta una grande ricchezza della

Campania e, come tale, va valorizzata e curata in tutti i suoi aspetti” – ha sottolineato

Fiola – , in particolare – ha proseguito l’esponente del Pd – occorre coinvolgere i

giovani nelle scelte delle istituzioni che riguardano loro e l’intera società e dimostrare

vera attenzione al loro futuro investendo sulla qualità dell’istruzione scolastica ed

universitaria ed anche della formazione professionale, come collegamento con il

mondo del lavoro. Alla base dei tragici episodi di violenza, che coinvolgono e

colpiscono giovani del nostro territorio, – ha sottolineato Fiola – c’è un forte

disorientamento sociale e la debolezza delle Istituzioni nel renderli protagonisti della

società, questa tendenza può essere invertita solo investendo fortemente sul mondo

della scuola, dell’Università e sulle politiche attive per il lavoro”.













