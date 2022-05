Il boss pentito Cimmino: Anche le chiese nella morsa del racket

Anche le chiese nella morsa del racket. Non c’era un’attività – pubblica o privata – che non finisse al centro del pressing estorsivo, quello ordito dal clan retto per anni da Luigi Cimmino. Parola dell’ex boss, oggi collaboratore di giustizia, secondo quanto sta emergendo dalle indagini condotte dalla Dda di Napoli. Inchiesta sul pizzo dentro e fuori gli ospedali collinari, lo spettro delle verifiche si allarga e investe anche altre attività gestite direttamente o indirettamente dagli esponenti del clan del Vomero.