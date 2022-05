Napoli, peruviano accoltellato in piazza Garibaldi

95 Visite

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per un uomo ferito. Si tratta di un peruviano, classe 75, irregolare sul territorio italiano, colpito alla testa forse con un coltello. Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare, il 46enne sarebbe stato colpito da alcuni extracomunitari in Piazza Garibaldi. Poco chiare le motivazioni. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni ed è stato denunciato dai Carabinieri per trattenimento irregolare sul territorio italiano. Continuano le indagini per chiarire la dinamica.













