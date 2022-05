Apre a Caltanissetta il primo fast food a 1 euro, si chiama Open Food

171 Visite

Il divario sociale è sempre più elevato e c’è sempre più un numero crescente di cittadini che vivono in disagio economico. Le cause sono la crisi economica, dovuta alla pandemia prima, alla guerra adesso. Cittadini che hanno difficoltà di sostentamento e approvvigionamento di cibo. Sull’onda di questa nuova emergenza e di allarme, da Caltanissetta è partita un’iniziativa che si prefigge di essere di “innovazione sociale” e che ha per obiettivo quello di ridurre lo spreco alimentare per eliminare sia il divario sociale sia il disagio economico. Si chiama Open Food, ovvero il primo fast food a 1 euro contro la povertà.

L’iniziativa, che viene realizzata da Equo Food, un progetto di ristorazione sociale, è di fatto un fast food “inclusivo” che è stato aperto di recente in via Michele Amari a Caltanissetta e dove ogni si può acquistare de portar via una porzione di cibo al costo simbolico di 1 euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS